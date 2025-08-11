◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神＝降雨中止＝（１１日・マツダスタジアム）広島・阪神（マツダ）は午後２時１５分に雨天中止が発表された。阪神は大竹、広島は遠藤が先発予定だった。阪神は今季５度目の中止。ビジターでは今季初となった。大竹は自身の登板日に雨が多く、異名は「大雨降太郎」。過去には「大雨降太郎さん」とプリントされたフェースタオルが発売されたこともある。前日１０日には「もういいです。勘弁です