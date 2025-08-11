◆第２０回全日本女子硬式クラブ野球選手権第３日（１１日、千葉・ナスパスタジアムほか）女子硬式野球のクラブチーム日本一を決める大会の２回戦が行われ、初出場の岐阜水都ハリーズが、備前サンラッキーズ（岡山）を７―２で破り、創部２年目で公式戦初勝利した。岐阜県初の女子硬式クラブチームで、大垣市を拠点に高校１年から２６歳の社会人まで１４人が活動する。練習は週２回と限られるが、娘も７番・左翼で出場した後藤