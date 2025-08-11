お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太が１１日、森崎ウィンとともに都内で行われた「きのこの山たけのこの里どっち派判定ＡＩＭＯＴＨＥＲ誕生発表会」に登壇した。１０日にメイプル超合金・カズレーザーと女優・二階堂ふみが結婚したことを発表したことを受け、妻に蒼井優を持つ山里は「どうやって出会ったのか。カズは全然そんな風にみえなかった」と話し、女優の妻との仲良しの秘訣（ひけつ）について問われると