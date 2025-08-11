ウッチャンナンチャンやナイツ、いとうあさこらが所属する芸能事務所「マセキ芸能社」のライブスタッフによる公式X（旧ツイッター）が11日に更新され、公演来場者へ「強い香りにはご配慮をお願いいたします」と、香りや臭いに関する注意喚起を行った。同Xに「ご来場の皆さまへ」と題した文章が掲載され「快適に公演をお楽しみいただくため、体調やお召し物の清潔管理、香水・整髪料などの強い香りにはご配慮をお願いいたします