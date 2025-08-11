女優の松岡茉優（30）が9日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。自身の幼少期の仕事について語った。パーソナリティーの田中みな実から「8歳から仕事してるの？」と話題を振られた松岡。「仕事はしてない、正直なところ。（事務所に）所属はしてた」と語り出した。「初めての仕事は10歳とか」だとするも、事務所所属から「2年くらいくすぶって」いたと回顧。10歳での初仕事の後は「またそ