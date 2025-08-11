11日午後6時からマツダスタジアムで予定されていた広島―阪神は雨天のため、同2時15分に中止が発表された。振替試合は9月18日に行われる。今季の対戦成績は阪神の13勝5敗。予告先発は広島が遠藤（1勝1敗）、阪神が大竹（6勝1敗）だった。