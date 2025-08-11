東海大熊本星翔１０―７北海（１１日＝１回戦）夏は４度目出場の東海大熊本星翔（熊本）が１１安打で１０点を奪い、春夏通じて甲子園初勝利をつかんだ。同点の七回、敵失も絡めて好機を広げると、平仲の適時打、堀田の２点三塁打などで一挙６得点。八回にも加点して突き放した。５失策と守備が乱れた北海（南北海道）は、八回に佐藤の適時打などで３点差まで追い上げたものの、及ばなかった。