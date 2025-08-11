ウクライナの停戦をめぐって米ロ首脳会談が予定されるなか、ロシアは停戦の条件としてウクライナ東部の割譲を求めている上に南部の占領地域の返還には応じない考えだとアメリカメディアが伝えました。アメリカのワシントン・ポスト紙は10日、ロシアが停戦の条件としてウクライナに東部ドンバス地方の放棄を求めていると報じました。関係者の話として伝えたもので、ウクライナ南部のザポリージャ州とヘルソン州の占領地域については