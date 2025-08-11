「全国高校野球選手権・１回戦、東海大熊本星翔１０−７北海」（１１日、甲子園球場）東海大熊本星翔が４度目の甲子園出場で聖地初勝利を挙げた。３−３の七回に６得点のビッグイニング。４失策と乱れた相手守備につけ込んで４長短打を集中し、一気にリードを広げた。初回は平仲、大賀、堀田のクリーンアップの３連打などで２点を先制。五回にも１点、八回にも１点を加えて得点を２桁に乗せた。低気圧や停滞する前線の影