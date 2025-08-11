日常生活のさまざまなシーンで「ここは失敗したくない！」と思うことってありますよね。そのような負けられない勝負に挑むママから、失敗しないお呼ばれ対策について相談が寄せられました。『子どもの習い事が一緒のママ友のお宅にはじめてお邪魔することになりました。習い事を待つ2〜3時間の間にお邪魔させてもらうのだけど、どのような手土産がいいと思いますか？』子どもの習い事を通じてできたママ友のお宅へお呼ばれすること