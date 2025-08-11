第107回全国高校野球選手権大会第6日の11日、熊本県代表の東海大熊本星翔（熊本市）は南北海道代表の北海との1回戦を10−7で快勝した。大雨の影響で在校生の大半が到着できないアクシデントの中で、既に大阪入りしていた野球部員や保護者らが一致団結。系列校のブラスバンドの応援に合わせて声をからし、同校にとっての甲子園初勝利を呼び込んだ。「試合に間に合わないかもしれない」。早朝に一報を聞いた応援団長を務める野球