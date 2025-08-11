ドジャースの大谷翔平選手が、ホームラン数トップに並ぶ41号ホームランを放ちました。11日の全打席です。【映像】大谷翔平 11日の全打席本拠地でのブルージェイズ戦に、1番指名打者で先発出場した大谷。初回の第1打席、ライトへ41号先頭打者ホームラン。2戦連続となる一発でナ・リーグ、ホームラン数トップに並びました。第2打席は申告敬遠。第3打席は見逃し三振。第4打席、センターへヒットを放ちます。そのあと盗塁を成功