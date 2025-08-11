大雨特別警報が発表された熊本県・上天草市では、多くの建物が浸水し道路が冠水している他、各地で土砂崩れも確認されています。上天草市によりますと、午前11時半時点で、市内では道路の冠水や建物の浸水が合わせて27カ所で確認されているということです。さらに、土砂崩れも49カ所で起きています。このうち、午前6時頃、松島町で発生した土砂崩れでは、一時、車が巻き込まれましたが、運転していた男性は救助され、けがは