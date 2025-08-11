2013年に誕生し、今回で13回目を迎える「歌唱王〜全日本歌唱力選手権〜」。日本一の歌声を決める2025年度の大会開催が決定！日本テレビ系で2025年度・冬 放送予定。「歌唱王」は、日本全国の歌自慢の中から人の心を打つ「歌のうまい人」を発掘、その才能が“世に羽ばたく”大会｡大会委員長は、南原清隆が務める。そして今回は審査委員長として、様々なジャンルの楽曲の作詞を手がけ、AKB48や乃木坂46など、数々のアイドルグル