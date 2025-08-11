★勝浦 夏旅★東京から１時間半で行けるのに１１０年以上猛暑日を記録していない「夏涼しい街」千葉県勝浦市で夏にピッタリのグルメ、スポットを地元の方や観光客の方に聞き込み調査します！【出演者】加藤清史郎・小峠英二（バイきんぐ）・井森美幸【今回ご紹介した場所】・植村記念公園・勝浦朝市（SPAiCE COFFEE・御宿有機牛乳茶屋・南蛮屋など）・遠見岬神社・まんまる亭・Seafari Japan・edén