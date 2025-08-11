【警戒レベル５相当情報(洪水)】(確認情報) 宇城地域振興局によりますと「潤川（13時15分発表）」と「波多川（13時20分発表）」で氾濫が発生しました。 直ちに、市町村からの避難情報を確認するともに、各自安全確保を図るなど、適切な行動をとってください。