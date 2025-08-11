エミネム（52歳）は、作詞家としてスランプに陥ることはないそうだ。12枚のスタジオアルバムをリリースする多作なアーティストであるエミネムは、常にノートを持ち歩き、アイデアが浮かんでは綴っているという。新ドキュメンタリー「スタンズ」でエミネムはこう語る。「書くことにはそれぞれの段階があって、ライターズ・ブロック（創作能力の低下）に陥らない理由の一つに常にノートを携帯していることがある」「ノートブックを見