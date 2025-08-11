Photo: 小暮ひさのり 出なきゃよかった…。みたいな電話、多くないですか？ 僕、仕事柄、脊髄反射で出ちゃうんですけど、9割は「アンケートを…」みたいな機械音声だったり、「インターネット回線変えませんか？」みたいなセールスだったり…。この電話に出る手間と緊張感と時間を返してよ！と、良いことがないので、電話に出る前に「誰からの電話なのか？」を知ることができる未来視能力が