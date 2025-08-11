【キッチンアイテムお試しレポートVol.79】クックパッドニュースライターが、便利なキッチングッズをお試し！ 実際に使って便利なものだけをレポートします。 1つで5役！ニトリの「シリコーン土鍋風ポット」 今回は、ニトリの「シリコーン土鍋風ポット」をご紹介します！ ある日、ニトリに出かけた時に見つけたこの「シリコーン土鍋風ポット」。1つで5役をこなせて、オーブンでも使える！ という点にひかれて購入してみました