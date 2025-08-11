10日午後9時50分ごろ、高知市で開かれている「よさこい祭り」で会場の一つである公園の特設ステージ後方に設置されていた広告看板7枚が落下し、踊っていた20代女性の左肩に当たった。主催者が11日、発表した。女性は軽傷という。主催者は突風が原因とみて、11日は公園のステージ看板を全て外して演舞を実施。他の会場にも注意や安全確認を呼びかけた。気象庁によると、高知市では10日午後9時46分に最大瞬間風速20.9メートルを