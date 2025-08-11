「全国高校野球選手権・１回戦、東海大熊本星翔１０−７北海」（１１日、甲子園球場）北海は夏最多４１度の出場で甲子園通算９０試合目を勝利で飾れず、２０２３年夏以来の勝利はならなかった。３−３の七回に守備が乱れた。４長短打に４失策が重なり、この回一挙に６点を勝ち越された。打線は０−３の五回に小野の適時二塁打、櫻井のタイムリーなど５長短打を集中して３点を奪い同点に。６点を勝ち越された直後の七回も桜