住居侵入と窃盗（空き巣）の疑いで、妙高市に住む無職の男（43）が10日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は7月24日午前7時半頃から午後6時15分頃までの間、妙高市内の住宅に侵入し、米菓子やたばこ、ウイスキーなど13点（時価計4万3800円相当）を盗んだ疑いです。被害関係者からの届け出があり警察が捜査する中、男が出頭してきたということです。調べに対し男は、おおむね容疑を認めているということです。警察