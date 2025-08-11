俳優の黒谷友香さん（49）が2025年8月5日、自身のインスタグラムを更新。日本を代表する大御所俳優の仲代達矢さん（92）との仲睦まじい2ショットを披露した。「大変勉強になりました」黒谷さんは、「皆さん、こんにちは！」「毎日、暑いけどお元気ですか？」と切り出し、仲代達矢さんとの2ショットを投稿。「今日は大先輩の仲代達矢さん、そして無名塾の皆さんとのお写真です」とつづった。続けて、「後半の写真は、仲代さんが今年