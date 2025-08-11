札幌が残り13試合で監督交代を決断J2北海道コンサドーレ札幌は8月11日、岩政大樹監督との契約を解除したと発表した。岩政氏は2025年1月に札幌の指揮官に就任し、リーグ戦25節まで指揮。SNSでは「最後まで一緒に戦いたかった」「最高の監督すぎた」など反響の声が寄せられている。岩政氏は現役時代、鹿島アントラーズで堅守の要として活躍し、タイのポリス・テロFC、ファジアーノ岡山などでもプレー。引退後は東京ユナイテッド