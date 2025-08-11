気象台は、午後1時58分に、洪水警報を北見市北見に発表しました。また大雨警報（浸水害）を北見市北見に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・北見市北見に発表 11日13:58時点北見地方では、11日夕方まで低い土地の浸水に、11日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北見市北見□大雨警報【発表】□洪水警報【発表】11日夜のはじめ頃にかけて警戒