トルコ西部でマグニチュード6.1の地震があり、建物が倒壊するなどして30人が死傷しました。アメリカ地質調査所によりますと、現地10日午後7時53分ごろ、トルコ西部バルケシル県を震源とするマグニチュード6.1の地震がありました。震源の深さは10キロと推定されています。ロイター通信はトルコの内相の話として、1人が死亡、29人が負傷し、建物16棟が倒壊したと報じています。現地当局によると、これまでに20回の余震が確認されてい