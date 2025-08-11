全く赤信号見ないで？飛び出し長野・安曇野市で目撃された、事故寸前の危険な瞬間。左から白い車が飛び出してきて急ブレーキ。映像を巻き戻して見ると、目撃者側の信号は青だ。白い車は、交差点の角にある塀の陰から突然現れ、目撃者がブレーキを踏むまでわずか1秒ほどと、ギリギリの状況だった。目撃者：まさか全く赤信号を見ないで通ってくるのが、びっくり。目撃者によりますと、謝る様子もなく走り去っていったという。危険な