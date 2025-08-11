今日11日、東海地方は、岐阜県と静岡県を中心に大雨となっています。今後、少しの雨でも、大雨災害の危険度が高くなる恐れがあります。雨雲レーダーの活用など、最新の気象情報をこまめに確認するようにしてください。岐阜県と静岡県で24時間降水量は200ミリ以上を観測昨夜(10日)は、静岡県御殿場市付近で約110ミリの猛烈な雨を観測し、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。東海地方は、岐阜県と静岡県で、たった1日で200ミ