南海キャンディーズ山里亮太（48）が11日、都内で行われた菓子メーカーのイベントに登場。10日に結婚を発表したメイプル超合金カズレーザー（41）と女優二階堂ふみ（30）に「おめでとうございます。びっくりした。すてきな家庭を築いてください」と祝福した。山里は19年6月に女優蒼井優（39）と交際2カ月で結婚。お笑いタレントとトップ女優の結婚でファンを沸かせた。22年8月には女児が誕生している。女優と結婚した“先輩芸人”