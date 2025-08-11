春夏通じて甲子園初出場の未来富山は、野球に特化した通信制高校だ。全校生徒25人のうち、23人が野球部員。残りの2人も単位取得のために学校に残った元野球部員だ。通信制とはいえ、選手たちは富山県魚津市にある「富山中央学習センター」で机を並べて授業を受けている。実力は折り紙付きだ。富山大会で打率・455、2本塁打、「エースで4番」の江藤蓮投手（3年）を筆頭にチーム打率は驚異の・426。4割以上が9選手と圧倒的打力