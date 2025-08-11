9日夕方、石川・内灘町の海岸でベトナム国籍の男性が流され行方不明となっている水難事故で、警察は11日午前、5キロ余り離れた海岸で遺体を発見したと明らかにしました。9日午後5時すぎ、石川・内灘町の内灘海岸でベトナム国籍の男性3人が沖合に流され、このうち2人は自力で陸に戻ったものの、20代の男性1人が行方不明となっています。警察や消防などは11日も午前6時半から捜索を行い、午前10時すぎ、内灘海岸から北におよそ5.5キ