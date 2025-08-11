岡山県庁 岡山県は結婚を希望する人の婚活をサポートするカップリングイベント「縁結び ｉｎおかやまマラソン2025」を10月5日に開催するに当たり、8月16日から参加者を募集します。 募集対象は、マラソンやランニングが好きな20～45歳くらいの男女各20人ほど。希望者は岡山県の結婚支援システム「おかやま縁結びネット」から申し込みます。募集期間は9月9日まで。 県は共通の趣味がある人同士が出会い、交