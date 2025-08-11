Ｊ２札幌は１１日、岩政大樹監督との契約を解除することになったと発表した。岩政監督はクラブを通じて「素晴らしい時間を過ごしました。こんな場所は他にないと感じていました。本当に感謝しています。正直に言うと、驚きの気持ちと、見え始めていたフットボールの完成形を見られない残念な気持ちがあります。しかし、悔いはないので、次に向かいます。最後の試合の最後の場面で、攻めに行って敗れたことが今回の挑戦の全てだ