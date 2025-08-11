高知県内は8月12日昼前にかけて警報級の大雨となる可能性あり、気象台は土砂災害に注意するよう呼びかけています。県内は前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため大気の状態が非常に不安定となっています。このため中部と東部では発達した雨雲が停滞した場合は、12日昼前にかけて警報級の大雨となる可能性があります。12日の1時間に予想される雨の量は多いところで中部と東部で30ミリ、西部で20ミリ。12日午前