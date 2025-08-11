気象予報士の資格を持つ俳優石原良純（63）が11日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。熊本県に大雨特別警報が発令されたことについて、親族の身を守る注意喚起をした。気象庁が11日未明に熊本県の5つの市と町に大雨特別警報を発表し「これまで経験したことのないような大雨となっています。特に浸水想定区域においてはなんらかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く警戒レベルは5