アイドルグループ「INUWASI」はのんまゆ初写真集が10月29日、扶桑社から発売されることが11日、分かった。同グループは20年2月にデビュー。1〜3日に開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported byにしたんクリニック」では、メインステージの一翼を担った。27日にはバンダイナムコミュージックライブの新レーベル「UNIERA」からのメジャーデビューも決まっている。はのんは147センチと小柄な身長からは想像出来ないパワフルな