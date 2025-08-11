◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦東海大熊本星翔１０―７北海（１１日・甲子園）東海大熊本星翔（熊本）が北海（南北海道）に勝利し、２回戦進出を決めた。初回１死一、三塁と好機を作ると、４番・大賀星輝左翼手（３年）が左前適時打を放つなど、２点を先制。５回には１死三塁で３番・平仲孝輔右翼手（３年）が左翼へ犠飛を放ち、１点を追加した。同点に追いつかれて迎えた７回。１点を勝ち越した１死