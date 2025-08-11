◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦東海大熊本星翔１０―７北海（１１日・甲子園）北海（南北海道）は東海大熊本星湘（熊本）に敗れ、１回戦敗退となった。３点ビハインドの５回。無死一塁から８番・小野悠真（２年）が適時二塁打。その後２死三塁となり、３番・桜井悠也（３年）が中前適時打を放つなどこの回３得点で同点に追いつく。しかし、迎えた７回。３番手の浅水結翔（３年）が先頭打者に四球を許