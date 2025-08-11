＜LuckyFes’25＞もいよいよ最終日。RAINBOW STAGEのトップバッターを飾ったのは、初出演となる10人組ダンスボーカルグループのBUDDiiSだ。◆ライブ写真「OK、LuckyFes！ ド頭からトップギアでみんなで楽しんでいきましょう！」とリーダーのFUMINORIが号令をかけ、ステージを幕開けたのはハッピーチューン「YO HO」。アッパーなテンポに乗って“YO HO!”と掛け声をかけながら、大きく手を振るメンバーにオーディエンスもペンライト