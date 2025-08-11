ブロガーで作家のはあちゅう氏が10日に自身のアメブロを更新。元夫でセクシー男優・しみけんと息子と一緒に映画を鑑賞したことを報告した。この日、はあちゅう氏は「ジュラシックワールドをMX4D・3Dで観てきましたー！！」と報告。「上映時間110分だったから、息子の集中力が続かなかったら途中退場しようと思ってたけど、最後まで静かに集中して見れました」と息子の様子を明かした。続けて「4DXで見る本当に良いね！！アトラクシ