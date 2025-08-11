お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆が、日本テレビ系『歌唱王〜全日本歌唱力選手権』の大会委員長を務めることが11日、発表された。審査委員長は、秋元康氏が務める。【写真】優勝者プロデュースも！『歌唱王』審査委員長を務める秋元康氏同番組は、2013年に誕生し、今回で13回目を迎える。日本一の歌声を決める2025年度の大会開催が決定した。日本全国の歌自慢の中から、人の心を打つ“歌のうまい人”を発掘し、そ