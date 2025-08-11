ボクシングの亀田三兄弟（亀田興毅、亀田大毅、亀田和毅）が、6日に京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』（関コレ）に出演した。【動画】亀田三兄弟、赤坂晃＆佐藤アツヒロら登場「3150×LUSHBOMUスペシャルステージ」では、呂布カルマ＆DOTAMA、赤坂晃、佐藤アツヒロや、ボクサー、LUSHBOMUガールズらが続々とランウェイを歩き、にぎやかな光景が広がった。亀田三兄弟は子どもたちと一緒