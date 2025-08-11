◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)バスケットボールFIBAアジアカップは現地時間10日に、グループAとBの第3戦が行われ、グループステージの全日程が終了しました。グループステージは、各組1位が準々決勝に進出。2位、3位は準々決勝進出決定戦に回ります。日本(FIBAランク21位)の第3戦は、1勝1敗で並ぶグアム(FIBAランク88位)と対戦。トータル20本の3ポイントシュートを成功させるな