きのう夜、山形県戸沢村の住宅街で男性がクマに襲われ、頭や顔などにけがをしました。警察によりますと、きのう午後9時半ごろ、戸沢村の住宅街の路上で65歳の男性が1頭のクマと遭遇し、頭や左の頬などを引っかかれました。現場は、戸沢村役場から西におよそ200メートルの住宅街の路上で、男性は地区の夏祭りに行った帰りに一人で歩いているところを襲われたということです。襲われた男性「1メートル半ぐらい手前にきたらクマだとい