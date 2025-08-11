◇第107回全国高校野球選手権第6日北海 7―10 東海大熊本星翔（2025年8月11日甲子園）全国最多となる41回目の出場の北海は、粘りを見せたものの及ばず2年ぶりの初戦突破はならなかった。打線は、3点を追う5回無死一塁から小野悠真（2年）の左越え適時二塁打。さらに1死三塁から相手暴投、2死三塁からは桜井が中前適時打して追いついた。6点の勝ち越しを許した直後の7回には2死二塁から桜井の右前適時打で1得点。8回2死一