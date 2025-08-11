◇第107回全国高校野球選手権第6日東海大熊本星翔 10―7 北海（2025年8月11日甲子園）東海大熊本星翔が2年ぶり4回目の出場で春夏通じて甲子園初勝利を挙げた。1試合最多犠打数にあと1つに迫る8犠打で11安打して10得点した。初回1死一、三塁から大賀星輝（3年）の左前適時打で先制。さらに1死満塁から敵失で1点を加えた。5回1死三塁からは平仲孝輔（3年）の左犠飛で1点を追加した。3点差を同点に追いつかれて迎えた7回1