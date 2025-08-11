甘粛省蘭州市榆中県の現場では、30台以上の大型機械設備と約200人による24時間体制の緊急復旧作業の末、8月10日午後1時30分に県内のS104線・興隆2号橋が通行を再開しました。これにより、今回の蘭州・榆中の集中豪雨で被災した全ての道路が復旧し、通行可能となりました。榆中県のS104省道では8月7日から降り続いた豪雨により発生した深刻な山津波災害の影響で重要区間の路盤が大規模に流失・損壊し、県の中心部