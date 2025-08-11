ドラゴンズは、11日から東京ドームでジャイアンツと3連戦。3カード連続で負け越し中ですが、初戦は打順を変更して臨みます。クリーンアップは3番・ボスラー、4番・細川、5番・チェイビスの3選手。岡林選手の打順は7番に下げました。上林選手は1番ライト、二遊間は田中選手・山本選手が守り、先発マスクは石伊選手です。チェイビス選手は11日が30歳の誕生日。シーズン途中に来日後、ここまで10