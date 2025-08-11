お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（４８）が１１日、都内で「きのこの山たけのこの里どっち派判定ＡＩＭＯＴＨＥＲ誕生発表会」に登場。前日に俳優・二階堂ふみ（３０）との結婚を発表したメイプル超合金・カズレーザー（４１）を祝福した。列島を驚かせたビッグカップルのゴールインに「どうやって出会ったのか。でもおめでたい。カズはまったくそういう顔を見せていなかったので、ビックリです。すてきな家