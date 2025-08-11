◆フィギュアスケートサマーカップ第３日（１１日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）シニア女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、昨年１２月の全日本選手権以来、２３４日ぶりの実戦となった三原舞依（シスメックス）が６０・９８点で１２日のフリーに進んだ。「自分の中で一番いいジャンプはできなかったが、まずまずのスタートができた」と笑顔で振り返った。ＳＰは以前も使用していた「思い入れの深い」という